Con Vito Parrinello se ne va un pezzo della tradizione musicale siciliana. Il fondatore dello storico teatrino Ditirammu è morto la scorsa notte a Palermo a soli 68 anni. Una persona, ancora prima che un artista, amato dalla gente. Un uomo d’altri tempi dalla grande generosità.

Parrinello, insieme alla moglie e ai figli, aveva messo su un piccolo teatro, diventato un luogo simbolo del capoluogo siciliano. Alla Kalsa arte e cultura siciliana rivivevano tutte le sere, anche grazie ai vari artisti che il custode della tradizione era riuscito a convogliare in quello spazio piccolo, ma estremamente importante per il quartiere e per Palermo.

Il cordoglio del sindaco Orlando e dell’assessore Cusumano

“Sono profondamente addolorato per la morte di un grande artista ed uno straordinario caposcuola, un interprete della migliore tradizione culturale ed artistica siciliana e palermitana – ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando -. Vito è stato un uomo buono e generoso, che ha dato prova di grande impegno e sensibilità. A Rosa, Elisa e Giovanni un abbraccio affettuoso a nome di tutta la Giunta comunale”.

“Con grande dolore apprendo della prematura scomparsa di Vito Parrinello – afferma Andrea Cusumano, assessore alla Cultura del Comune di Palermo -. Un uomo gentile, poeta di vita, che ha donato a noi tutti tantissimo. Insieme a sua moglie e compagna d’arte Rosa Mistretta, aveva creato il Teatrino Ditirammu un angolo di gentilezza, accoglienza e bellezza, trasmessa a chiunque avesse avuto la fortuna di parteciparvi. Ricordo ancora con grande emozione lo spettacolo Martorio, il cunto dedicato a Kantor, la Lapa Teatro e tanti altri momenti di gioia e arte in festa. Gli stessi valori ed il talento li ha trasmessi ai suoi figli, Elisa e Giovanni che ne portano avanti il progetto di vita. A loro ed a Rosa va il mio pensiero, ed a Palermo che perde una delle sue anime più nobili”.