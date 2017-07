“Ho appreso con grande dolore della prematura scomparsa di Aldo Melilli. E’ una grave perdita per la città e per il mondo del volontariato e della solidarietà. Aldo ha rappresentato in questi anni un punto di riferimento anche per l’amministrazione comunale che in lui ha sempre trovato attenzione e dedizione per i più bisognosi, uniti ad una grande professionalità e capacità organizzativa. Alla sua famiglia e all’assoluzione “Le Ali” esprimo la vicinanza affettuosa di tutta la Giunta comunale”. Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando apprendendo della scomparsa di Aldo Melilli.

Una vita al servizio della città

“Aldo Melilli – commentano gli assessori alle Attività sociali e alla Protezioni civile, Giuseppe Mattina e Emilio Arcuri – ha speso la sua vita al servizio della nostra città soprattutto della sua parte più fragile. Fino ad ieri aveva partecipato agli incontri organizzativi del Festino, perché era in grande sintonia con l’anima solidale e con la cultura di Palermo. La nostra città, non soltanto il mondo dell’associazionismo e del volontariato, perde una delle sue persone migliori della cui umanità e bontà sentiremo tutti la mancanza”.