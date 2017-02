I carabinieri hanno fermato un uomo di 60 anni di Priolo Gargallo (Sr), con l’accusa di aver fatto morire la madre di 87 anni.

Le forze dell’ordine sono state chiamate dal 118 che aveva trovato l’anziana deceduta nella propria abitazione. A dare l’allarme era stata la figlia che non aveva notizie della madre.

Secondo quanti riferito dai militari, l’appartamento nel quale la donna viveva con il figlio, si trovava in uno stato di degrado: l’anziana, in stato di denutrizione, riversa a terra, vicina al proprio letto maleodorante, in una stanza in cui probabilmente le pulizie non venivano effettuate da settimane.