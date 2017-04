Palermo ancora capitale internazionale dell’automobilismo d’epoca grazie alla Monte Pellegrino Historic, concorso d’eleganza dinamico che celebra l’ultima vittoria di Tazio Nuvolari e lo fa con una tre giorni ad altissimo concentrato di charme e bellezza grazie al connubio tra alcune delle vetture che hanno fatto la storia dell’automotive mondiale e la città di Palermo che con le sue mitiche strade ed i suoi monumenti, farà da teatro naturale ad un evento diventato ormai un appuntamento irrinunciabile per pubblico ed appassionati.

Gli appuntamenti

La manifestazione è prevista per i giorni dal 28 al 30 aprile 2017 ed è organizzata dalla Scuderia Montepellegrino retta da Enzo Manzo con l’associazione siracusana automotoveicoli storici Asas e con il patrocinio del registro Fiat italiano, come concorso dinamico di eleganza del calendario nazionale Asi. Il comitato organizzatore, presieduto da Daniele Spataro ha appena comunicato l’elenco delle vetture iscritte, che tocca quota 130, tra le oltre 400 richieste pervenute, un numero che supera il tetto massimo rispetto agli 80 equipaggi perché molti di loro hanno iscritto due auto sulle quali alternarsi durante le prove. Presenti anche 18 staffette e 13 Maserati per il tributo alle vittorie del Tridente alla Favorita tra il 1937 ed il 1940.

Il programma

Il ricco programma prevede l’avvio ufficiale della manifestazione nella giornata di venerdì 28 aprile dove dopo il check-in all’Ippodromo “La Favorita” gli equipaggi saranno accompagnati in pullman per visitare Palermo sino alle ore 13.30, quando faranno rientro al Circuito deI real Parco della Favorita per il 1° giorno del Concours d’Elégance dinamique con la 1^ manche il cui Start sarà dato alle ore 15.00 dall’Ippodromo “La Favorita”. Alle ore 17.00 i partecipanti faranno rientro al Motor Village in parco chiuso. Sabato alle ore 10.00 dopo la cerimonia di partenza dal Motor Village FCA gli equipaggi affronteranno la 2^ manche lungo la Monte Pellegrino, mentre la 3^ salita avrà lo Start alle ore 14.30. Le vetture poi faranno rientro sempre al Motor Village FCA. Domenica 30 il circus dell’Eleganza dinamico attraverserà il cuore di Palermo con il serpentone delle splendide vetture che si sfideranno sul centesimo di secondo di regolarità a partire dalle ore 10.00 per le vie centrali del capoluogo siciliano per la 4^ ed ultima manche del week end. La consegna delle targhe e la conferenza in ricordo delle vittorie dei piloti palermitani si svolgerà domenica 30 alle ore 12.15 a Palazzo Mazzarino sede dell’università Pegaso alla presenza tra Ariella Mannucci e Anneliese Abarth. Il pranzo e la cerimonia di premiazione si terranno sempre al Teatro Massimo a partire dalle ore 15.00. I piloti vincitori della Monte Pellegrino ed altri protagonisti del motorsport palermitano degli anni 60′ e 70′ saranno gli apripista, sulle Abarth 124 spider, Alfa Romeo Giulia e Stelvio del Motor Village, durante le salite al Monte Pellegrino del sabato (ore 10.00 e ore 14.30) e nel corso della prova sul circuito cittadino Domenica 30.

A Palermo i protagonisti del motorsport

La manifestazione cui sono abbinate anche diverse iniziative di carattere sociale, come il sostegno alla Lega Nazionale del Filo D’Oro ed il coinvolgimento dell’associazione Siciliae Mundi, vedrà la presenza, come nelle passate edizioni, del grande campione Nino Vaccarella e di altri personaggi di spicco del motorsport. Gli organizzatori offriranno ai partecipanti la possibilità unica di trascorrere tre giorni in Sicilia insieme a personaggi prestigiosi legati allo sport motoristico internazionale e di poter fruire delle bellezze della città anche attraverso visite guidate nei principali monumenti cittadini. Sono attese auto di grandissimo valore ed interesse sportivo provenienti da tutta Europa e da oltre Oceano, come la Iso A3C del 1965 vettura ufficiale Bizarrini proveniente dall’Austria; la Ferrari 250 SWB del 1961; l’Alfa Romeo 33tt3 del 1972 proveniente dagli Stati Uniti, vettura ufficiale Alfa Romeo Autodelta; la Fiat Abarth 1000 TCR del 1967 vettura ufficiale Abarth; la Fiat Abarth X1/9 Prototipo 1974 proveniente dalla Svizzera. La MC Laren M8D 1970 proveniente dall’Olanda e a grande attesa Tecno 002 F1 vettura ufficiale Tecno Martini del 1972.

L’elenco degli iscritti, l’itinerario e le info per gli accompagnatori sono disponibili sul sito internet della manifestazione all’indirizzo http://www.montepellegrino.net