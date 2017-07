Paolo Pizzo ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di spada maschile in corso a Lipsia.

La vittoria 15 -13

L’atleta catanese, sergente dell’Aeronautica militare, arrivato in finale, si è imposto sull’estone Novosjolov, con un punteggio di 15-13. Quando si trovava in vantaggio (12 – 8), l’estone ha rimontato fino a superare Pizzo. Da lì la rimonta e la vittoria, con tre stoccate, che gli hanno permesso di indossare ancora una volta la medaglia d’oro, dopo la prima grande vittoria a Catania nel 2011.

La stoccata vincente

“Bisogna credere nei sogni – ha commentato a caldo l’atleta -. Ho fatto qualcosa di cui mi renderò conto, prima o poi. Non ora. E’ un’emozione grandissima che auguro a chiunque faccia sport. Ho lavorato tantissimo per questo sogno, ho fatto mille sacrifici. Adesso voglio godermi ogni istante”.

L’autore del libro “La stoccata vincente”, in cui racconta la malattia e la vittoria sul cancro, ha dimostrato già in passato di avere grande lucidità e capacità di imporsi sull’avversario, stoccata dopo stoccata.

Bronzo per Daniele Garozzo

Conquista la medaglia di bronzo l’acese Daniele Garozzo. Il campione olimpico ed europeo in carica, è stato battuto dal giapponese Toshiya Saito per 15-12. Una sconfitta che brucia e che lascia l’amaro in bocca all’atleta siciliano, nonostante il ritorno in Italia con una medaglia di bronzo al collo.