Giovedì 8 giugno alle 21 il Palermo Pride parteciperà a “Una marina di libri” presentando il libro “Ho molti amici gay – La crociata omofoba della politica italiana” del giornalista di Sky Tg24 Filippo Maria Battaglia (edizioni Bollati Boringhieri).

Saranno Luigi Carollo e Daniela Tomasino a discutere con l’autore e Davide Camarrone nello spazio del Gymnasium all’Orto Botanico.

Ho molti amici gay è un libro che non è solo l’immancabile premessa di rito prima di ogni discorso omofobo, dentro e fuori dall’Aula ma è la storia, succinta e dettagliata, di quanto la discriminazione e il pregiudizio contro gli omossessuali siano radicati nella politica e nella nostra società. Garantendo all’Italia l’infelice primato del Paese con la classe dirigente più omofoba in Europa.

Discriminazione

Non possono fare gli insegnanti né i capi scout, non devono baciarsi e tenersi per mano in pubblico, vanno curati e, se possibile, redenti.

Da sempre la politica italiana dice di non avere «nulla contro gli omosessuali» eppure, da sempre, li discrimina. C’è chi invoca “sobrietà”, chi domanda “discrezione”, chi chiama in causa la Bibbia, chi ricorre a citazioni d’autore.

Passano gli anni, cambiano i toni e gli interlocutori ma il risultato – nonostante gli ultimi passi in avanti – resta lo stesso: diffidenza e fastidio, fino all’aggressione verbale e all’insulto.

Sin dal dopoguerra la crociata contro i “malati” e gli “anormali” recluta quasi tutti: capi di Stato e di governo, ministri e parlamentari, segretari e leader di partito. Attecchisce a destra ma spopola anche a sinistra, coinvolgendo figure insospettabili e venerati padri della patria.

Chi è Filippo Maria Battaglia

Filippo Maria Battaglia, giornalista, vive a Milano. Ha scritto tra l’altro per le pagine culturali di Panorama, Il Foglio, Il Giornale e del dorso siciliano di La Repubblica. Con Bollati Boringhieri ha pubblicato: “Lei non sa chi ero io! La nascita della Casta in Italia” (2discriminaz014), “Stai zitta e va’ in cucina. Breve storia del maschilismo in politica da Togliatti a Grillo” (2015) e “Bisogna saper perdere. Sconfitte, congiure e tradimenti in politica da De Gasperi a Renzi” (con P. Volterra, 2016).