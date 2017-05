Il mitico CIAO compie cinquant’anni. Dal lontano 1967, quando venne lanciato sul mercato, fino al 2006, quando venne interrotta la produzione, di questo ciclomotore ne hanno costruiti più di 3,5 milioni.

Una bici con il motore

Pratico, economico e robusto: un mix perfetto di tecnologia e meccanica. Non poteva non spopolare! I suoi pedali sembravano proprio quelli di una bicicletta da poter pedalare. Ed era proprio la pedalata iniziale che serviva a farlo accendere. L’ideatore è stato Bruno Gaddi, che ha pensato il famoso motorino senza cambio: un ciclomotore monomarcia con trasmissione primaria.

La prima versione

Il primo Ciao costava 55.000 lire e venne presentato al grande pubblico nel novembre del 1967, in occasione del 40esimo Salone della Moto di Milano. Fu un prodotto pensato più per le ragazze, ma che ottenne uno straordinario successo anche tra i ragazzi. Chi ne aveva uno tra le mani non poteva non farlo impennare!