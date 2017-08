“Dopo che domani il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza avrà definito l’assetto e l’elenco degli interventi da realizzare per la prevenzione e la sicurezza nelle aree pedonali o altre zone della città, inviteremo i creativi, i writers e tutti coloro che vorranno contribuire, a proporre idee per aggiungere un tocco di colore con piante o decorazioni a questi blocchi di cemento, che sono necessari per dare maggior senso di sicurezza, ma che non vogliamo siano una nota stonata nel clima di relax, vivacità e allegria che contraddistingue le nostre aree pedonali. Tante aree della città sono tornate in questi anni ad essere simbolo di rinascita, arte di strada, socialità ed economia positiva. Tali rimarranno anche nei prossimi mesi”.

Le nuove misure antiterrorismo

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando in vista della riunione di domani convocata dal prefetto per l’adozione di misure di prevenzione antiterrorismo. Nei giorni scorsi il Comitato si era già riunito e aveva stabilito le nuove misure anti terrorismo. I provvedimenti, che si allineano alle nuove direttive ministeriali, riguardano diverse zone della città e vanno a rafforzare, attraverso l’utilizzo di dissuasori mobili, le misure di protezione già attive nel capoluogo siciliano.

I dissuasori sono stati posizionati su corso Vittorio Emanuele, davanti la Cattedrale e nell’area circostante il Teatro Massimo. Nelle zone considerate a rischio sarà consentito l’accesso solo ai mezzi di soccorso.