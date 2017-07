Giusi Letizia Percipalle alle ultime amministrative di Misterbianco ha raccolto 539 preferenze risultando, in un comune grande e difficile, la seconda più votata e purtroppo non eletta. Scesa in campo con una lista civica “la voce di Misterbianco” oggi aderisce al partito di Fratelli d’Italia con tutti membri del suo coordinamento cittadino che Catania e in tutta la Sicilia riscuote sempre più numerose adesioni.

Coordinatrice di partito

FdI-An accoglie la Percipalle premiandola e riconoscendole da subito il ruolo di coordinatrice di partito a Misterbianco e inserendola nel coordinamento regionale. «Decidiamo di premiarla –afferma il coordinatore provinciale di Catania Manlio Messina – perché l’impegno delle persone che si battono per il territorio, come Giusi Percipalle, va riconosciuto nella giusta maniera».

«Far parte di un gruppo politico significa avere diritto di parola durante gli incontri che regolano le scelte di vita politica di un Paese – ha affermato Giusi Letizia Percipalle – Significa, nel mio caso specifico, dimostrare di aver eliminato quel bavaglio che gli accordi vergognosi, gli inciuci, i cambi di casacca, avvenuti alle ultime amministrative del mio Paese, hanno tentato di mettere alla sottoscritta e a quei cittadini perbene che io rappresento.

Ho accettato l’incarico al Coordinamento cittadino perché il mio paese, Misterbianco, ha diritto di avere una valida rappresentanza ad ampio raggio.»