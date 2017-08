Si è tenuta mercoledì sera (23 agosto) al “PULP BEACH Ristopub” di Monforte Marina (ME) la Finale Regionale di Mister Italia Sicilia valida per l’edizione 2017 di Mister Italia.

Nutrita la presenza di pubblico che ha partecipato alla manifestazione organizzata e presentata da Francesco Anania con l’aiuto di Nuccia Sottile e con le coreografie di Mara Italiano. Varie le passerelle che hanno effettuato i concorrenti, la giuria ed il pubblico li hanno visti in passerella in abiti eleganti, in casual e in costume da bagno.

Sei le fasce in palio che daranno la possibilità ai vincitori di accedere agli step successivi di Mister Italia, concorso nato nel 1983 con marchio registrato al Ministero dell’Economia, collegato ai più importanti beauty contest maschili internazionali.

Michele Salvo è il nuovo Mister Italia Sicilia

Il titolo più importante ovvero Mister Italia Sicilia è andato al 23enne Michele Salvo di Villafranca Tirrena (ME). Michele è alto 1.79, capelli e occhi castani, si definisce simpatico, allegro e amichevole. Il cantante preferito è J–Ax, lo sportivo preferito è Bobo Vieri. Lo sport prediletto e praticato è il calcio, tifa Juventus.

Mister Boy Italia

Secondo classificato è risultato Lillo Di Pietro, 23 anni di Messina, al quale è andata la fascia “Mister Boy Italia”. Lillo è alto 1.78, capelli e occhi castani, del segno dell’acquario, i suoi personaggi preferiti sono Claudio Baglioni per la canzone, Francesco Totti per lo sport e Angelina Jolie per il cinema.

Mister Eleganza World of Beauty

“Mister Eleganza World of Beauty” è stato eletto il terzo classificato Simone Mastroienni, 23 enne di S. Filippo del Mela (ME). Simone è alto 182, è del segno dei gemelli, fa il ballerino e il calciatore, capelli e occhi neri, il suo sport preferito è il calcio, è tifoso della Juventus. La sua ambizione è quella di diventare un bravo genitore. Il personaggio che vorrebbe incontrare è Ronaldo.

Boy Italia

La fascia di “Boy Italia” è stata assegnata a Stefano Popolo, 19enne di Catania. Stefano è alto 1.80, è del segno capricorno, capelli e occhi castani, studente che vorrebbe diventare un attore. Tifoso del Milan ha scelto come sportivo da voler incontrare Kaka, il suo sport preferito è il calcio.

Mister Fitness

“Mister Fitness” è stato eletto Luca Sanfilippo, 19enne di Catania, alto 180, capelli e occhi castani. L’aspirazione di Luca è quella di diventare un fotomodello. Per quanto riguarda le sue preferenze il cantante prediletto è Tiziano Ferro, lo sportivo preferito è Callejòn. Anche lui gioca a calcio e tifa per il Catania.

Mister Cinema Barachini

Il titolo di “Mister Cinema Barachini” è stato assegnato a Santino Caliri, 21enne di Barcellona P. G. (ME). Santino è alto 1.90, capelli e occhi castani, del segno del cancro, attualmente disoccupato. Si definisce simpatico, presuntuoso e bello. Partner ufficiali del concorso sono la Sting Eyewear (occhiali da sole), la Thai Airways, Barachini scarpe, World of Beauty (prodotti di bellezza) e la Wella.

Allo spettacolo che l’agente di Mister Italia per la Sicilia Francesco Anania ha organizzato per la finale sono intervenuti anche la cantante Gabriella Indignano e la piccola Matilda Venuto. Sono intervenuti inoltre i componenti della squadra di atletica leggera “ASD Meeting Runners” che hanno presentato l’evento del 2 settembre.