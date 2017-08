Si terrà domani sera (23 agosto), al Pulp di Monforte Marina (ME), la finale regionale di Mister Italia Sicilia 2017 valida per Mister Italia, concorso di bellezza maschile nato nel 1989 è con marchio registrato al Ministero dell’Economia. Il concorso negli anni si è differenziato dagli altri concorsi collegandosi ai maggiori contest di bellezza mondiali come Mister International, Mister Universal Ambassador, Mister World, concorsi nei quali i rappresentati italiani individuati tra i concorrenti di Mister Italia hanno raggiunto livelli prestigiosi come il 3° posto assoluto vinto da Vinicio Modolo, all’ultima finale mondiale di Mister International a Bangkok (Thailandia).

La manifestazione

La manifestazione di domani sera sarà presentata ed organizzata da Francesco Anania (agente di Mister Italia per la Sicilia) e dal suo staff. In palio cinque fasce; Mister Italia Sicilia, Mister Eleganza World of Beauty, Mister Cinema Barchini, Mister Fitness e Boy Italia, fasce che daranno diritto di accedere agli stepp successivi. Al Pulp di Monforte Marina (ME) nelle settimane scorse si è svolta anche una delle selezioni di Mister Italia. A Mister Italia possono partecipare ragazzi di età compresa tra i 16 e i 33 anni. Partner ufficiali del concorso sono la Sting Eyewear (occhiali da sole), la Thai Airways, Barachini scarpe, World of Beauty (prodotti di bellezza) e la Wella. Durante la serata verranno assegnate a tre ragazze anche tre fasce con il titolo di Miss Meeting Runner, ragazze che faranno da testimonial all’omonima manifestazione del 3 settembre.