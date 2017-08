Sono aperte alle ragazze monrealesi, come anche a quelle provenienti da tutte le provincie palermitane, le iscrizioni alla finalissima del concorso moda e bellezza “Miss Monreale 2017”, promosso dalla “Vanity Models and Management”.

Il concorso, in programma venerdì 8 e sabato 9 settembre a Monreale si inserisce nell’ambito di “I Love Monreale”, grande kermesse di moda, musica e spettacolo patrocinata dal Comune di Monreale, nella persona del primo cittadino, Piero Capizzi, e organizzata dal presidente dell’agenzia “Vanity Models e Management”, Francesco Pampa, e dall’amministratore della web agency palermitana “MaxServices”, Massimiliano Vicari.

C’è tempo fino al 7 settembre

Fino a giovedì 7 settembre, ragazze di età compresa tra i 14 e i 24 anni, desiderose di calcare le passerelle di moda di respiro anche internazionale, potranno candidarsi scrivendo alla mail info@vanitymodelsmanagement.com (http://www.vanitymodelsmanagement.com).

La finalissima del concorso moda e bellezza “Miss Monreale 2017” sarà un altro tassello nel grande mosaico di stile, classe e bellezza, rappresentato per esempio da modelle come Claudia Cuneo, Giulia Proietto, Giulia D’Amico, Manuela Bruno e Assol Govorkovaq, alcune delle quali hanno rappresentato l’Italia ad “Alta Moda Sotto le Stelle”, evento organizzato dalla Camera della Moda di Malta con il patrocinio dell’Ambasciata italiana e in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura della Valletta. Altre, invece, sono attualmente a Cinecittà per partecipare alla finale Internazionale di “New Model Today – International Contest”.