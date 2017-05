La Polizia di Stato, per l’inizio dell’ anno scolastico 2017-2018, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero dell’Economia e Finanze, ha rinnovato l’iniziativa di distribuire l’agenda scolastica denominata “Il mio diario”.

Al via la quarta edizione

Il progetto, giunto ormai alla 4^ Edizione, prevede la distribuzione di 50.000 copie dell’agenda agli studenti delle classi 4^ e delle pluriclassi degli Istituti primari delle province di Como, Genova, Massa Carrara, Macerata, Chieti, Rieti, Bari, Reggio Calabria, Messina e Cagliari.

Vis e Musa

Protagonisti grafici del progetto sono due supereroi, chiamati “Vis” e “Musa”, i quali accompagneranno gli studenti per l’intero anno scolastico, stimolandoli alla riflessione, insieme a docenti e genitori, su questioni fondamentali per la loro formazione e per la civile convivenza. Dal mese di settembre a quello di giugno, il Diario affronta temi di grande attualità, come ad esempio la Costituzione italiana, i principi fondamentali e le libertà della persona, i diritti dell’uomo e del bambino, il diritto alla salute, al lavoro, all’istruzione, l’uguaglianza e la solidarietà, il valore dello sport, con approfondimenti sulla salvaguardia ambientale, sull’integrazione sociale, sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, sull’immigrazione, sull’educazione stradale, ed infine brevi cenni sull’economia.

Il 70esimo anniversario della Polizia Stradale

In occasione del 70esimo anniversario della Polizia Stradale ha contribuito all’iniziativa Fiat Chrysler Automobiles sui temi della sicurezza stradale. La casa automobilistica ha concorso infatti nella realizzazione dei contenuti del diario nella parte in cui lo stesso informa giovani sui corretti comportamenti da tenere in strada e a bordo auto.

La cerimonia di presentazione si è tenuta questa mattina presso l’Istituto Comprensivo Statale di Montignoso (MS), alla quale ha partecipato il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, il quale ritornando nell’istituto scolastico che lo ha ospitato nel suo percorso di formazione, ha consegnato il diario ad una folta rappresentanza di studenti. La mattinata è stata animata dalla presenza dell’autore dell’introduzione del diario, il famoso topo Geronimo Stilton, che ha anticipato ai giovani studenti i temi principali dell’agenda scolastica: l’importanza del rispetto delle regole, dell’ambiente, del codice stradale e del vivere civile.