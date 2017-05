Torna anche quest’anno Minirobot, la gara di robotica fra gli studenti delle scuole superiori siciliane promossa dal dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica (Dieei) dell’Università di Catania, in collaborazione con l’Autonomous and Robotic Systems Association (Aura).

La 12sima edizione ispirata al lavoro degli agricoltori

La manifestazione, giunta alla sua dodicesima edizione, si terrà venerdì 26 maggio, a partire dalle 9, nell’aula magna di Ingegneria (edificio per la Didattica, Cittadella universitaria). L’edizione 2017 di Minirobot si ispira al lavoro degli agricoltori: 19 squadre – per un totale di oltre 300 studenti provenienti da 12 scuole di tutta la Sicilia – si cimenteranno nella missione affidata ai loro piccoli automi costruiti interamente con mattoncini Lego, integrati da un set di sensori e di motori e una Cpu che opportunamente programmata consente una grande varietà di operazioni e movimenti. Il campo di gara ospiterà un campo coltivato che conterrà pomodori e granturco da raccogliere. Il robot dovrà raccogliere i pomodori ed il granturco maturi facendo molta attenzione a lasciare i frutti non maturi sul campo.

Il programma della giornata

Le squadre si sono preparate alle gare durante l’anno scolastico lavorando al progetto del loro piccolo “agricoltore” sotto la guida di un docente-tutor. Il regolamento della gara è consultabile sul sito www.minirobotics.it.

Subito dopo gli indirizzi di saluto del direttore del Dieei Vincenzo Catania, del presidente del corso di laurea magistrale in “Automation Engineering and Control of Complex Systems” Giovanni Muscato e l’intervento dell’ing. Filippo Bonaccorso (STMicroelectronics) che presenterà il regolamento della gara, si passerà alle fasi eliminatorie che occuperanno l’intera mattinata. Nel pomeriggio avranno luogo le fasi finali che termineranno alle 17 con la finalissima e la premiazione. Durante la giornata verranno anche svolte delle presentazioni e dimostrazioni sulle attività di robotica svolte all’Università di Catania e dibattiti con esperti a confronto.