Estorsione, minacce e danneggiamento, la polizia arresta Paolo Alfano, 47 anni, palermitano.

I poliziotti appartenenti al Commissariato di P.S. “Mondello” in servizio di controllo del territorio si sono recati a Isola delle Femmine dove su linea di emergenza “113” era stata segnalata la presenza di un “uomo che, dopo avere scavalcato la recinzione di una villetta, si era introdotto all’interno del giardino ed era intento ad infrangere una vetrata terrorizzando gli abitanti che si erano barricati all’interno”.

Gli agenti hanno notato, come ricostruito dalla questura, all’interno del giardinetto di pertinenza dell’immobile segnalato, un individuo in evidente stato di agitazione che, accortosi della loro presenza, brandendo un frammento di vetro acuminato della lunghezza di circa 15 centimetri e minacciando chiunque si avvicinasse, ha tentato di uscire dalla villa per guadagnarsi la fuga.

Gli agenti dopo un breve inseguimento culminato prima sulla spiaggia di Isola, poi anche in mare, sono riusciti a raggiungere e disarmare l’uomo.

Accertamenti più approfonditi effettuati sul posto, spiega la polizia, hanno permesso di appurare che Alfano vantava un credito di circa 5.000 euro da un abitante della villetta, un tossicodipendente che aveva accumulato quel debito per acquistare sostanze stupefacenti, ma non essendo ancora riuscito a recuperare la somma pretesa, aveva deciso di recarsi a casa del debitore per ottenere “a modo suo” il denaro.