Domani, in occasione del 30° anniversario del Programma Erasmus+ e della Festa dell’Europa, il Comune di Palermo aderisce all’iniziativa M’Illumino di Erasmus, che si svolgerà in contemporanea in altre città europee.

I colori dell’Europa

Il Teatro Massimo, dalle ore 20.00 alle ore 22.30, sarà illuminato con i colori simbolo dell’Europa, il blu e il giallo, mentre i volontari del Servizio Civile Nazionale, in collaborazione con il Centro Eurodesk del Comune di Palermo, saranno presenti in via Maqueda, nel tratto prospiciente piazza Verdi, con una postazione informativa per promuovere le opportunità di mobilità internazionale offerte dal Programma europeo Erasmus+.