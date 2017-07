Possedere un’auto è ancora un desiderio diffuso tra i millennials. Lo afferma AutoScout24 nella sua ultima ricerca, incentrata sul rapporto della generazione del nuovo millennio con il mercato automobilistico.

L’analisi ha preso in esame le preferenze dei millennials nell’acquisto di un’auto. I risultati rilevano che si tratta ancora di una categoria molto sensibile alla possibilità di avere un’auto di proprietà. Le visite al sito hanno poi disegnato il profilo dell’auto ideale, e i comportamenti di acquisto più comuni.

L’indagine è stata realizzata prendendo in esame le visualizzazioni di annunci registrate negli ultimi 12 mesi. La categoria, compresa tra i 18 e i 34 anni, è stata analizzata secondo una suddivisione degli utenti in due fasce d’età, rispettivamente inferiore e superiore ai 25 anni.

I millennials nel confronto con le altre categorie

L’assunto secondo cui sono proprio i millennials i più attivi nella ricerca e acquisto di un’auto emerge dal confronto con le altre fasce d’età a cui appartengono gli utenti del sito.

In particolare, la percentuale maggiore di visualizzazioni proviene dalla fascia compresa tra i 25 e i 34 anni, qui al 26,9%. Per chi ha meno di 24 anni, invece, il dato si attesta sul 15,5%, per un risultato complessivo del 42,4% delle visualizzazioni.

Un esito che manifesta anche una particolare attitudine da parte della categoria all’utilizzo di strumenti online per la ricerca e l’acquisto di un’auto.

Chi sono i più interessati?

Ma chi vince tra uomini e donne? Secondo AutoScout24 sono sempre gli uomini a dimostrare un maggior legame verso il mondo delle auto, con picchi per la fascia d’età compresa tra i 25 e i 34 anni. Qui le visualizzazioni si attestano su un consistente 19,7%, contro il 7,2% delle donne. Insieme, gli uomini della categoria guidano il 30,2% delle visualizzazioni, a fronte del 12,2% delle donne.

Sicilia tra le regioni più attive

Tra le regioni più attive ci sono Sicilia, Piemonte, Toscana, Marche, Lazio, Campania e Puglia, anche se è netta la predominanza del Nord Italia per quanto riguarda la provenienza geografica delle visualizzazioni. In particolare, è la Lombardia a registrare il livello maggiore di attenzione, con il 25,8% delle visualizzazioni per la fascia d’età compresa tra i 25 e i 34 anni. Per la regione, prima posizione anche per gli utenti di età inferiore ai 25 anni.

L’elevato livello di interesse da parte delle regioni settentrionali è testimoniato anche dalla terza posizione, assegnata rispettivamente a Veneto ed Emilia-Romagna, 9,1% e 8,1%.