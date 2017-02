MILAZZO – L’aeromodellismo non è soltanto un hobby, è una disciplina che richiede al tempo stesso studio, ricerca, capacità di innovare, conoscenza della tecnologia e delle stesse leggi fisiche che consentono il volo di tutti gli aeromobili e non soltanto dei modelli in scala; è questa la premessa con la quale ha preso il via il primo corso di aeromodellismo dell’I.T.T. “E. Majorana”.

L’iniziativa è stata proposta dal Gruppo Aeromodellistico Peloritano al preside Vadalà, che ha subito colto le opportunità didattiche e formative offerte dal progetto.

L’attività di laboratorio, cui partecipano le classi della specializzazione Trasporti e Logistica – Conduzione del Mezzo Aereo dell’istituto mamertino, è stata presentata venerdì scorso durante un incontro in aula magna, cui hanno partecipato Giulio Blasi e Giuseppe Coppolino, presidente e segretario del Gruppo Aeromodellistico Peloritano, il prof. Antonino Villari, in rappresentanza della F.I.A.M. (Federazione Italiana Aero Modellismo) e gli aeromodellisti Giuseppe e Manuel Maio. Quest’ultimo, dieci anni non ancora compiuti, ha già avuto modo di mettere in mostra le proprie doti di pilota di aeromodelli sul campo volo dell’associazione, nei pressi di san Pier Niceto.

Particolarmente significativo l’intervento del prof. Villari, che ha evidenziato le finalità didattiche e formative del corso, grazie al quale gli studenti avranno modo di confrontarsi praticamente con molte delle tematiche proposte dalle lezioni teoriche: aerodinamica, portanza, progettazione dei profili alari, struttura degli aeromobili, apparati motori, influenza delle condizioni meteorologiche.

Il laboratorio di aeromodellismo, che inizierà con il montaggio di due modelli donati dalla F.I.A.M., diverrà quindi un ulteriore sussidio didattico per gli studenti della specializzazione, che già dispongono del laboratorio di simulazione di volo e controllo aereo della scuola e che hanno già maturato esperienze di pilotaggio presso il Volo Club di Capo d’Orlando.