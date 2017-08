Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, è intervenuto sulla questione dei migranti a margine di una visita alla Task Force regionale di Frontex, dove ha incontrato anche il comandante generale della Guardia di finanza, Giorgio Toschi, il direttore esecutivo di Frontex Fabrice Leggeri e il direttore centrale dell’Immigrazione e della Polizia di frontiera, Prefetto Massimo Bontempi.

Bloccare il corrodoio libico

“L’impegno di Frontex – ha dichiarato Tajani – dimostra fisicamente ciò che può fare l’Europa. Questo non basta. Bisogna fare molto di più. Bisogna investire in Libia sempre di più, bloccare il corridoio libico così come è stato fatto per il corridoio balcanico. Bisogna lavorare molto di può in Africa. Il problema oggi è di qualche migliaio di persone. Domani sarà di milioni di persone”.

La modifica del regolamento Dublino 3

Alla visita ha preso parte anche il parlamentare europeo di FI-PPE, Salvo Pogliese. “L’emergenza immigrazione deve sempre essere al centro dell’agenda Ue e l’Italia, – ha dichiarato Pogliese – e soprattutto la Sicilia frontiera d’Europa, non può e non deve essere lasciata da sola a fronteggiare questo fenomeno epocale”.

“La presenza di Tajani a Catania e Pozzallo, città in prima linea nel sistema di accoglienza dell’Isola e, quindi, del continente europeo, è un forte segnale di attenzione dell’ Europarlamento che conoscerà un altro fondamentale step nella imminente modifica del regolamento Dublino 3, vera anomalia dell’attuale sistema dell’accoglienza – ha concluso l’eurodeputato di Forza Italia – “.