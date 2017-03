MESSINA – Sono 1.264 i migranti arrivati in Sicilia su tre navi: 515 a Pozzallo (Ragusa) su nave Acquarius, 505 a Catania su nave Siem Pilot, che ha a bordo anche il cadavere di un giovane morto per cause naturali, e 246 a Messina su nave Fiorillo, sbarcata al molo Marconi.

Per 14 dei migranti arrivati a Pozzallo si è reso necessario il ricovero in Ospedale: 11 donne in gravidanza e 3 uomini per gravi problemi respiratori. Otto donne hanno dichiarato al medico di bordo di essere stato violentate in Libia, mentre, sono 72 i casi di scabbia.