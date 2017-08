“Il Villaggio Himera confiscato alla criminalità organizzata e a un pericoloso esponente di Cosa Nostra e passato dopo la confisca definitiva alla Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati non può essere destinato a sede di sistemazione per immigrati e deve rappresentare un polo culturale e turistico per Termini Imerese e per il vasto comprensorio oltre che sede di prestigiosi indirizzi scolatici”.

Le destinazioni utili

Lo dicono alcuni esponenti di Noi con Salvini, come Salvino Caputo, che hanno deciso di formalizzare un atto che impegni l’amministrazione comunale a creare tutte le condizioni per l’utilizzo a fini produttivi, sociali e scolastici del prestigioso immobile confiscato a Cosa Nostra. “Destinare questo immobile per ospitare migranti significa mortificare uno strumento importantissimo per la crescita di Termini Imerese. Ecco perché – ha concluso Salvino Caputo – abbiamo chiesto al Coordinatore per la Sicilia Occidentale Alessandro Pagano di presentare una interrogazione al Ministero dell’Interno”.