“L’Italia e i migranti: le politiche europee e le proposte delle realtà locali” è il titolo dell’incontro promosso dalla Commissione Europea al quale l’eurodeputata Caterina Chinnici (S&D), componente della commissione Libe, interverrà domani mattina (7 aprile) a Palermo per parlare, fra l’altro, dello stato d’avanzamento delle riforme per potenziare le norme UE a tutela dei minori migranti, innanzitutto quelli non accompagnati.

Il meeting si terrà a partire dalle 10 nell’aula magna “Vincenzo Li Donni” del Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Università degli Studi, in viale delle Scienze (edificio 13). Tra gli obiettivi, un approfondimento sulle attività dell’UE e delle istituzioni nazionali, regionali e locali in materia di migrazione e un’analisi sulle buone pratiche di accoglienza e integrazione dei migranti sperimentate in Sicilia, con testimonianze da parte degli operatori.