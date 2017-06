Consistenti i numeri di migranti in arrivo previsti nel pomeriggio di questa domenica di giugno. Le condizioni climatiche non saranno certo benevole ma le forze dell’ordine e i soccorsi sono pronti ad accogliere oltre cinquecento migranti.

Due navi in arrivo

E’ previsto proprio per oggi pomeriggio l’arrivo a Pozzallo (Ragusa) della nave Aquarius dell’ong Sos Méditerranée con a bordo personale di Medici senza frontiere, con 267 migranti, compresi tre bambini e 27 donne. Tra loro 42 giovani del Bangladesh e un ragazzo del Gambia che ha gravi sintomi da malnutrizione.

Inoltre, 269 i migranti, soccorsi in più interventi di salvataggio nel mare Mediterraneo, si trovano attualmente sulla nave ‘M. Fiorillo’ della guardia Costiera che sta per attraccare a Catania. Nel porto del capoluogo etneo è già operativo il sistema di accoglienza. Presente anche personale della squadra mobile della Questura per avviare indagini per individuare eventuali ‘scafisti’.