“La protesta dei sindaci messinesi è comprensibile. Qui nessuno vuole mettere in discussione la necessità di soccorrere e salvare la vita a chi fugge da guerre o dai rischi che corre nel proprio Paese. Come nessuno mette in discussione la necessità dell’accoglienza. Quanto fatto dal governo italiano, da solo, in questi ultimi anni lo dimostra, un lavoro encomiabile. Ma se questo deve essere il pretesto per caricare i problemi epocali umanitari di una porzione rilevante dell’Africa sui soli italiani allora è giusto esprimere tutta la nostra contrarietà.

Una situazione degenerata

Una situazione che sta generando serie difficoltà gestionali e logistici, con la conseguenza, come avvenuto a Castell’Umberto, di creare ad esempio attriti tra i vari livelli istituzionali. I sindaci hanno infatti l’obbligo di ascoltare la propria gente e preservare la pace sociale del proprio territorio. Se l’Ue ma soprattutto gli Stati membri non decidono di sostenere davvero il nostro Paese, l’Italia rischia di essere il big bang del sogno della comunità europea”. È quanto dichiara il deputato Vincenzo Garofalo di Alternativa popolare.