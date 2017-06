Esodo senza fine. Nella giornata di ieri, al largo delle coste libiche, sono stati salvati oltre 5.000 migranti, mentre altri 8.500 al momento si trovano a bordo delle navi dei soccorritori che stanno facendo rotta verso i porti italiani.

Il salvataggio di ieri

I cinquemila migranti soccorsi ieri navigavano a bordo di cinque barche e 18 gommoni. A trarli in salvo la Guardia Costiera e alcune organizzazioni non governative con l’aiuto di alcuni rimorchiatori “dirottati” per i soccorsi.

Gli 8500 soccorsi negli ultimi due giorni, si trovano adesso a bordo di 14 navi: sei di queste hanno già fatto ingresso o stanno per entrare in porti di Sicilia e Calabria, le altre otto sono ancora in navigazione a largo delle coste italiane.

Arrestato un somalo a Lampedusa

È di oggi inoltre la notizie che un uomo di nazionalità somala è stato arrestato a Lampedusa con l’accusa di torture e omicidi. L’uomo, 23 anni, è stato indicato alla polizia italiana da una serie di persone arrivate nell’isola il 27 maggio scorso. Gli abusi sarebbero stati commessi sulle coste libiche tra quanti attendevano di imbarcarsi.

L’uomo è accusato di associazione per delinquere armata, di carattere transnazionale, dedita a commettere reati contro la persona, in particolare tratta di esseri umani, sequestro di persona, violenza sessuale, omicidio aggravato e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’arrestato, a Lampedusa, avrebbe minacciato le sue vittime, anche minorenni, al fine di convincerle a non denunciarlo alla polizia Italiana. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Agrigento.

Caldo e paura per le malattie

Le forze dell’ordine e gli operatori che si trovano in banchina in attesa degli sbarchi, sono preoccupati per il potenziale diffondersi di malattie. Su 167 sbarcati venerdì a Pozzallo tanto per citare un caso 97 hanno la scabbia. I pronto soccorso, già di suo intasati, sono oberati dopo il trasporto degli immigrati post sbarco.

Si teme anche per alcune malattie che erano ormai debellate e che tornano a fare capolino come la tubercolosi, di cui si sono registrati diversi casi.