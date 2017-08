E’ previsto per questo pomeriggio, a Pozzallo, l’arrivo della nave Aquarius dell’Ong Sos Mediterranee. A bordo ci sarebbero circa 121 migranti e, sull’imbarcazione, sarebbe, altresì, presente il personale di Medici senza frontiere. A Pozzallo, stanno già organizzando tutti i soccorsi necessari per accogliere i migranti e offrire loro i primi soccorsi.

Il codice di condotta

L’organizzazione non governativa Sos Mediterranee, associazione non governativa indipendente, nei giorni scorsi, ha sottoscritto, insieme ad altre cinque Ong ( Save the Children, Moas, Sea Eye, Proactiva) il codice di condotta per le operazioni di salvataggio in mare, fortemente voluto da Minniti. L’intenzione di sottoscrivere il codice era arrivata dopo che in un primo momento l’ong si era rifiutata di firmare. A rifiutare di firmare Medici senza frontiere, Sea Watch e Jugend Rettet.