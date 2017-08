A Chongqing, nella Cina centro-meridionale, una città con oltre 32 milioni di abitanti, la linea 2 della metro attraversa un palazzo.

Gli urbanisti della città, per i cui cittadini i mezzi pubblici sono praticamente indispensabili, nel realizzare la linea 2 della metropolitana, hanno deciso di non demolire il quartiere residenziale, e hanno deciso di fare in modo che il treno attraversasse un palazzo; soluzione certamente comoda per i residenti che affrontano il tragitto casa-lavoro-casa, certamente molto svantaggiosa per chi resta a casa nelle ore di maggior traffico.