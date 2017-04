Sicilia

Giornata all’insegna del tempo instabile con piogge sparse al mattino su tutti i settori; fenomeni anche intensi nelle ore pomeridiane su tutto il territorio. Progressivo esaurimento dei fenomeni in serata; cieli sereni nel corso della notte. Neve sui rilievi oltre i 1700 metri.

Palermo

Cieli irregolarmente nuvolosi associati a piogge sparse che dureranno per l’intero arco della giornata. Nuvolosità diffusa in serata, ma con tempo asciutto. Sereno in .

Catania

Tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi al mattino e temporali anche intensi nel pomeriggio; progressivo attenuamento dei fenomeni verso le ore serali sino a completo esaurimento nella notte ove sono attesi cieli sereni.

Messina

Condizioni di tempo instabile con rovesci e acquazzoni anche intensi sia al mattino che al pomeriggio. Residue piogge sparse nel corso della serata; fenomeni in esaurimento in nottata.

Agrigento

Tempo generalmente instabile con piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità irregolare in serata, ma con tempo asciutto. Cieli sereni in nottata.

Caltanissetta

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino e al pomeriggio con piogge sparse. Fenomeni in esaurimenti nel corso della serata; attesi cieli sereni in nottata.

Condizioni di tempo generalmente instabile soprattutto dal pomeriggio al Nord

Italia, con rovesci anche a carattere di temporale sui rilievi e successivamente

anche in pianura e sulle coste con precipitazioni diffuse in serata e in

nottata. Neve sulle Alpi oltre 1800-2000 metri.

Giornata generalmente stabile sulle regioni centrali ma attenzione alla

possibile formazione di rovesci e temporali pomeridiani sulle zone interne in

estensione verso le coste Tirreniche. Cieli irregolarmente nuvolosi altrove.

Condizioni all’insegna del maltempo al Sud, con rovesci e temporali intensi

specie su Sicilia, Sardegna, Calabria e Salento. Piogge sparse sulle altre

regioni con fenomeni in esaurimento in nottata.

Temperature minime in generale diminuzione, mentre le massime tenderanno ad

aumentare specie al Centro Sud.

A cura del Centro Meteo Italiano