Sicilia

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutti i settori; sereno in serata.

Palermo

Sole prevalente al mattino e al pomeriggio. Sereno anche in serata.

Catania

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente per l’intero arco della giornata; sereno in serata.

Messina

Condizioni di tempo stabile con cieli sereni per l’intero arco della giornata; sereno anche in serata

Agrigento

Tempo stabile con sole prevalente al mattino e nel corso del pomeriggio. Sereno in serata

Caltanissetta

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio. Cieli sereni in serata.

Condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato sulle regioni settentrionali, salvo qualche rovescio e temporale in formazione al pomeriggio sulle Alpi in estensione verso le pianure orientali in serata e in nottata. Rovesci e temporali sparsi al Centro Italia con fenomeni anche intensi sia nelle ore diurne che poi in serata. Le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi solamente a partire dalla notte, con cieli comunque irregolarmente nuvolosi.

Giornata con tempo in progressivo peggioramento al Sud, con fenomeni sparsi sui settori Peninsulari ad iniziare dal pomeriggio. Anche in serata le precipitazioni interesseranno Campania, Molise, Puglia e Basilicata, mentre sulle altre zone i cieli rimarranno sereni.

Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

www.centrometeoitaliano.it