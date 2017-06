Sicilia

Tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori salvo innocui addensamenti al pomeriggio lungo i rilievi centrali. Sereno o poco nuvoloso in serata.

Palermo

Condizioni di tempo stabile con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio. Sereno pure in serata.

Catania

Cieli sereni al mattino con sole prevalente anche al pomeriggio. Sereno in serata

Messina

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio. Cieli sereni in serata.

Agrigento

Sole prevalente per tutto l’arco della giornata. Sereno anche in serata ed in nottata

Caltanissetta

Tempo stabile con sole prevalente al mattino e cieli poco nuvolosi al pomeriggio, ma senza fenomeni di rilievo. Sereno o poco nuvoloso in serata ed in nottata.

Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori settentrionali al mattino salvo innocui addensamenti sulla Liguria ed Emilia Romagna. Possibile formazione di locali acquazzoni o temporali sull’arco alpino durante le ore pomeridiane, asciutto e soleggiato altrove.

Tempo stabile e generalmente soleggiato sulle regioni centrali salvo qualche

nube innocua sulla Toscana in mattinata e al pomeriggio sull’ Abruzzo.

Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori meridionali al mattino, acquazzoni pomeridiani sono attesi al Sud peninsulare al pomeriggio specie tra Molise, Puglia e Campania in esaurimento a partire dalle ore serali, mentre altrove cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Temperature in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

www.centrometeoitaliano.it