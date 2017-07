Sicilia

Tempo generalmente stabile al mattino con innocui addensamenti sulle aree occidentali, ma senza fenomeni di rilievo. Nuvolosità estesa a tutti settori nel corso del pomeriggio sempre con tempo asciutto. Sereno in serata.

Palermo

Tempo generalmente stabile con cieli poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, ma senza fenomeni di rilievo. Sereno o poco nuvoloso anche in serata.

Catania

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio. Cieli sereni in serata.

Messina

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e cieli poco nuvolosi nel corso del pomeriggio, ma con tempo asciutto. Sereno o poco nuvoloso anche in serata.

Agrigento

Condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e anche la pomeriggio, ma con tempo asciutto. Sereno nel corso della serata.

Caltanissetta

Tempo stabile con sole prevalente al mattino; cieli poco nuvolosi nelle ore pomeridiane, ma con tempo asciutto. Sereno in serata

Condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato al mattino al Nord Italia, mentre al pomeriggio è atteso lo sviluppo di locali acquazzoni o temporali sull’arco alpino. Fenomeni in esaurimento in serata, sempre asciutto con ampi spazi di sereno sulle coste e sulle pianure. Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni centrali, con sole prevalente sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico. Qualche addensamento possibile sulle zone interne durante le ore pomeridiane ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile al Sud, con cieli generalmente sereni sia sui settori Peninsulari sia su quelli Insulari. Qualche nube in transito è attesa tra Sicilia e Calabria ma sempre con tempo asciutto, locali addensamenti al pomeriggio anche sugli Appennini.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutta Italia.

www.centrometeoitaliano.it