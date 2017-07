Sicilia

Tempo generalmente stabile con sole prevalente su tutti i settori salvo innocui addensamenti pomeridiani sulle aree interne, ma con tempo asciutto. Sereno in serata.

Palermo

Condizioni di tempo stabile con cieli sereni per l’intero arco della giornata; sereno anche in serata

Catania

Sole prevalente al mattino e al pomeriggio. Cieli sereni in serata.

Messina

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio. Cieli sereni in serata.

Agrigento

Sole prevalente al mattino e al pomeriggio. Sereno anche in serata.

Caltanissetta

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente per l’intero arco della giornata; sereno in serata.

Mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, mentre dal pomeriggio sono attesi locali acquazzoni e temporali sulle Alpi centro orientali e sull’Emilia Romagna. Ancora fenomeni anche intensi in serata e in nottata sulle zone alpine e prealpine. Giornata all’insegna della generale stabilità e del sole prevalente al Centro, salvo qualche addensamento sparso specie sulle coste tirreniche al mattino e qualche acquazzone sulla Toscana nelle ore pomeridiane.Tempo stabile e prevalentemente soleggiato sulle regioni meridionali sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari, eccetto qualche innocuo addensamento tra pomeriggio e sera sulle zone interne appenniniche. Temperature minime in generale aumento, massime in calo specialmente al Sud Italia.

