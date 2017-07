Sicilia

Tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutti i settori. Cieli sereni in serata e anche in nottata

Palermo

Condizioni di tempo stabile con cieli sereni per l’intero arco della giornata; sereno anche in serata

Catania

Sole prevalente al mattino e al pomeriggio. Cieli sereni in serata.

Messina

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio. Cieli sereni in serata.

Agrigento

Sole prevalente al mattino e al pomeriggio. Sereno anche in serata.

Caltanissetta

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente per l’intero arco della giornata; sereno in serata.

Condizioni di tempo stabile al mattino al Nord con cieli sereni o poco nuvolosi mentre nelle ore pomeridiane potranno formarsi sulle Alpi centro-orientali locali temporali o acquazzoni i quali potranno poi estendersi alle zone prealpine e pedemontane prima di esaurirsi in nottata.

Tempo stabile e prevalente soleggiato sulle regioni centrali sia sul versante del Tirreno che su quello dell’Adriatico. Possibili addensamenti nuvolosi al primo mattino lungo le coste di Lazio e Toscana in rapido dissolvimento. Giornata all’insegna della stabilità e del sole prevalente al Sud Italia, sia nelle ore diurne che in quelle serali. Temperature stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi.