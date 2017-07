Sicilia

Sole prevalente su tutto il territorio sia al mattino che al pomeriggio. Cieli sereni in serata.

Palermo

Sole prevalente per l’intero arco della giornata. Sereno in serata.

Catania

Tempo stabile con cieli sereni per l’intero arco della giornata.

Messina

Sole prevalente per l’intero arco della giornata. Sereno in serata.

Agrigento

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio. Sereno in serata.

Caltanissetta

Condizioni di tempo stabile con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio. Sereno pure in serata.

Condizioni di tempo stabile al mattino al Nord, mentre nelle ore pomeridiane potranno formarsi sulle Alpi locali temporali o acquazzoni i quali potranno poi estendersi alle zone prealpine e pedemontane prima di esaurirsi in nottata.

Tempo stabile e prevalente soleggiato sulle regioni centrali sia sul versante del Tirreno che su quello dell’Adriatico. Possibili locali nubi in sviluppo al pomeriggio sugli Appennini e in serata sulle coste di Lazio e Toscana. Giornata all’insegna della stabilità e del sole prevalente al Sud Italia sia nelle ore diurne che in quelle serali, salvo locali addensamenti che potranno svilupparsi nelle ore pomeridiane sulle zone interne Peninsulari, ma comunque senza fenomeni di rilievo.

Temperature stazionarie o in lieve calo sia nei valori massimi che in quelli minimi.

