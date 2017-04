Sicilia

Sabato: giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso in serata ed in nottata.

Domenica: piogge diffuse al mattino e al pomeriggio su gran parte del territorio, più asciutto lungo la costa occidentale e meridionale. Esaurimento dei fenomeni in nottata.

Lunedì: tempo stabile con cieli sereni ovunque, nuvolosità più compatta sulle aree meridionali, ma sena fenomeni. Nubi irregolari anche in nottata, ma sempre con tempo stabile.

Palermo

Sabato: giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente; nuvolosità in transito in serata ed in nottata.

Domenica: deboli piogge al mattino; esaurimento dei fenomeni al pomeriggio. Cieli sereni in serata.

Lunedì: tempo stabile con nuvolosità anche compatta al mattina, ma senza fenomeni. Sereno o parzialmente nuvoloso per il resto della giornata.

Catania

Sabato: giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente; nuvolosità in transito in serata ed in nottata.

Domenica: tempo stabile al mattino con nuvolosità compatta; attese deboli piogge al pomeriggio. Cieli sereni o parzialmente nuvolosi in serata ed in nottata, ma con tempo asciutto.

Lunedì: sole prevalente per l’intera giornata; sereno o parzialmente nuvoloso in serata ed in nottata.

Messina

Sabato: giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente; nuvolosità in transito in serata ed in nottata.

Domenica: tempo stabile al mattino con nuvolosità compatta; attese deboli piogge al pomeriggio. Cieli nuvolosi in serata ed in nottata, ma con tempo asciutto.

Lunedì: condizioni di tempo stabile con cieli nuvolosi al mattino; nubi in diradamento al pomeriggio. Sereno in serata, parzialmente nuvoloso in nottata.

Agrigento

Sabato: giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente; nuvolosità in transito in serata ed in nottata.

Domenica: tempo stabile con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio, ma senza fenomeni. Cieli sereni in serata ed in nottata.

Lunedì: bel tempo con sole prevalente per l’intero arco della giornata; cieli sereni in serata. Nubi compatte nel corso delle ore notturne.

Caltanissetta

Sabato: giornata caratterizzata dal tempo stabile e dal sole prevalente. Sereno o poco nuvoloso in serata ed in nottata.

Domenica: piogge al mattino anche di moderata intensità, deboli al pomeriggio in progressivo esaurimento nel corso della serata. Parzialmente nuvoloso in nottata, ma senza fenomeni.

Lunedì: tempo generalmente stabile con cieli parzialmente nuvolosi al mattino e al pomeriggio, am con tempo asciutto. Sereno in serata.

Temperature minime in generale aumento mentre le massime rimarranno stabili o

caleranno al Nord Italia.

