Condizioni di tempo stabile per tutto il week end, salvo deboli piogge attese per il sabato mattina sulla costa nord orientale. Cieli prevalentemente soleggiati al pomeriggio, nuvoloso lungo la costa settentrionale, ma con tempo asciutto. Sole prevalente atteso per la giornata di domenica, salvo innocue nubi nelle ore pomeridiane concentrate sui settori nordoccidentali. Sereno o poco nuvoloso in serata.

Messina

Cieli nuvolosi previsti per il mattino di sabato con deboli piogge associate in rapido esaurimento nelle ore pomeridiane. Sereno nel corso della serata e della nottata. Domenica all’insegna del tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio. Cieli nuvolosi nel corso delle ore notturne, ma con tempo stabile.

Palermo

Condizioni di tempo stabile previste per il week end con sole prevalente al mattino, cieli parzialmente nuvolosi nelle ore pomeridiane. Nuvolosità irregolare nella serata di domenica, ma sempre con tempo stabile.

Catania

Week end all’insegna del tempo stabile con cieli sereni e sole prevalente. Sereno o parzialmente nuvoloso in serata ed in nottata.

A cura del Centro Meteo Italiano