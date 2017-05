Condizioni di tempo stabile attese per la giornata di sabato con sole prevalente su tutti i settori e cieli sereni nelle ore serali; le condizioni di stabilità si rinnovano nella mattinata di domenica, mentre sono attesi deboli rovesci nel corso del pomeriggio sui rilievi nord orientali, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Esaurimento dei fenomeni in serata.

Palermo

Week end all’insegna del bel tempo con sole prevalente salvo innocui addensamenti nel corso del pomeriggio di domenica. Cieli sereni anche nelle ore serali e notturne.

Catania

Tempo stabile e soleggiato per tutto il week end con cieli sereni sabato e domenica. Generale assenza di nuvolosità nelle ore serali.

Messina

Tempo stabile atteso per il week end con sole prevalente sia sabato che domenica; possibili innocui addensamenti attesi nel pomeriggio della domenica. Sereno in serata.

Agrigento

Cieli sereni con sole prevalente per l’intero week end; possibili addensamenti nella serata e nella nottata di domenica, ma senza fenomeni di rilievo.

Caltanissetta

Week end all’insegna del tempo stabile con cieli sereni e sole prevalente attesi sia per sabato che per domenica; nuvolosità irregolare nel pomeriggio e nelle ore serali della domenica, ma sempre con tempo asciutto. Sereno in nottata.