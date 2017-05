Meteo stabile al mattino con sole prevalente lungo i settori costieri, qualche innocua nube in più sulle aree interne. Nuvolosità irregolare al pomeriggio su tutto il territorio ma senza fenomeni, soleggiato lungo la costa settentrionale. Cieli sereni in serata, poco nuvolosi in nottata.

Palermo

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio. Qualche nube in più attesa in nottata ma senza fenomeni associati.

Catania

Tempo stabile con cieli sereni per l’intero arco della giornata. Sereno anche in serata, poco nuvoloso durante la notte.

Messina

Condizioni di tempo stabile con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio. Sereno pure in serata, poco nuvoloso nel corso della notte.

Agrigento

Tempo generalmente stabile con sole prevalente al mattino e cieli poco nuvolosi nel pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso in serata ed in nottata.

Caltanissetta

Condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, ma con tempo asciutto. Sereno o poco nuvoloso anche in serata ed in nottata.