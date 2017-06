Locali piogge al mattino sulle aree interne e sulla costa occidentale, più asciutto altrove; al pomeriggio locali acquazzoni e temporali sui settori interni con possibili sconfinamenti lungo la costa settentrionale. Fenomeni in esaurimento in serata.

Palermo

Nuvolosità irregolare al mattino; locali piogge al pomeriggio in rapido esaurimento. Sereno o poco nuvoloso in serata ed in nottata

Catania

Condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino e al pomeriggio, ma senza fenomeni. Sereno o poco nuvoloso in serata ed in nottata

Messina

Tempo stabile al mattino, attese locali piogge al pomeriggio in rapido esaurimento. Parzialmente nuvoloso in serata, ma con tempo asciutto.

Agrigento

Locali piogge a mattino ma in rapido esaurimento. Sole prevalente al pomeriggio; sereno anche in serata

Caltanissetta

Tempo generalmente instabile con possibili piogge al mattino e locali temporali durante le ore pomeridiane. Esaurimento dei fenomeni in serata.