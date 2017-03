Tempo prevalentemente stabile al Sud sia sulle regioni Peninsulari che su quelle

Insulari con cieli sereni su tutti i settori eccetto qualche nube anche

consistente soprattutto sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria come sulle

loro zone interne.

Temperature minime in generale aumento come anche i valori massimi, salvo che

sulle regioni settentrionali dove queste ultime tenderanno a calare leggermente.

Sicilia

Cieli sereni al mattino su tutto il territorio salvo delle innocue nubi lungo la costa nord occidentale; al pomeriggio ancora qualche addensamento sulle zone interne orientali e sul ragusano ma senza fenomeni, soleggiato sui restanti settori. Cieli generalmente sereni anche in serata ed in nottata.

Palermo

Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli generalmente sereni sia nelle ore diurne che in quelle serali e notturne eccetto qualche addensamento innocuo nelle prime ore del giorno.

Catania

Cieli sereni per l’intero arco della giornata con sole prevalente al mattino e al pomeriggio.

Si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno anche in serata ed in nottata.

Messina

Sole prevalente sulla città di Messina sia al mattino che al pomeriggio. Cieli sereni anche nel corso delle ore serali e notturne.

Agrigento

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente per l’intero arco della giornata. Generale assenza di nuvolosità anche in serata ed in nottata.

Caltanissetta

Giornata all’insegna del tempo stabile e soleggiato sia al mattino che al pomeriggio. Generale assenza di nuvolosità anche in serata e in nottata.

A cura del Centro Meteo Italiano