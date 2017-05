Condizioni di tempo stabile con cieli sereni per l’intero arco della giornata su gran parte del territorio salvo innocui addensamenti nel pomeriggio sulle aree nord orientali. Nubi sparse in serata ed in nottata, sereno lungo la costa settentrionale.

Palermo

Tempo stabile e soleggiato per l’intero arco della giornata. Sereno o poco nuvoloso in serata e din nottata.

Catania

Giornata all’insegna del bel tempo con cole prevalente al mattino e al pomeriggio. Sereno anche in serata ed in nottata

Messina

Cieli sereni al mattino, parzialmente nuvolosi al pomeriggio. General assenza di nuvolosità in serata ed in nottata

Agrigento

Tempo stabile e soleggiato per tutta la giornata. Sereno anche durante la serata; nubi in aumento nel corso della notte.

Caltanissetta

Cieli parzialmente nuvolosi al mattino; nubi in diradamento al pomeriggio. Cieli sereni in serata, nuvolosità in aumento in nottata

A cura del Centro Meteo Italiano