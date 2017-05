Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino su gran parte del territorio salvo innocue nubi sulla costa meridionale. Nubi sparse al pomeriggio, ma senza fenomeni di rilievo. Sereno o poco nuvoloso anche in serata ed in nottata.

Palermo

Condizioni di tempo stabile con cieli sereni al mattino, mentre la nuvolosità tenderà ad aumentare al pomeriggio ma comunque senza fenomeni. Le condizioni di stabilità si rinnovano nella serata.

Catania

Sole prevalente al mattino; nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio e in serata, ma sempre con tempo asciutto.

Messina

Cieli sereni con tempo stabile al mattino; nubi in aumento nel pomeriggio, ma senza fenomeni di rilievo. Poco o parzialmente nuvoloso anche in serata ed in nottata.

Agrigento

Tempo generalmente stabile con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio, ma senza fenomeni di rilievo. Cieli poco o parzialmente nuvolosi anche in serata ed in nottata.

Caltanissetta

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio. Nubi sparse anche in serata ed in nottata, ma sempre con tempo asciutto.