Condizioni di tempo stabile con nuvolosità compatta specie sulle aree occidentali con possibilità di piogge al pomeriggio sul trapanese; più asciutto altrove. Estensione dei rovesci in serata ed in nottata su gran parte del territorio salvo la costa meridionale che si manterrà più asciutta.

Palermo

Tempo stabile con cieli nuvolosi al mattino e al pomeriggio, ma senza fenomeni. Piogge deboli in serata ed in nottata.

Catania

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e cieli parzialmente nuvolosi al pomeriggio; nuvolosità in aumento in serata con piogge sparse nel corso della notte.

Messina

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio; nubi in aumento in serata

Agrigento

Tempo generalmente stabile con cieli molto nuvolosi al mattino al pomeriggio; nuvolosità compatta in serata, piogge sparse durante la notte.

Caltanissetta

Cieli nuvolosi per l’intero arco della giornata, ma non tempo stabile. Piogge in nottata.

A cura del Centro Meteo Italiano