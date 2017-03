Sicilia

Atteso tempo stabile per la giornata di sabato con sole prevalente al mattino su gran parte della regione salvo innocui addensamenti sui settori occidentali; in serata e nella notte peggiora con piogge sui settori centro-occidentali. Domenica sarà una giornata all’insegna del maltempo con piogge diffuse su tutta la regione, localmente più intense. Le precipitazioni dureranno fino alle ore notturne e interesseranno tutto il territorio.

Palermo

Sabato sarà una giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Sereno in serata, atteso peggioramento a partire dalle ore notturne con piogge sparse. Precipitazioni intense e continuative previste per la giornata di domenica.

Catania

Previsto tempo stabile per la giornata di sabato con cieli sereni o al più poco nuvolosi; nubi sparse nella serata, ma senza fenomeni associati. Nubifragi o temporali già nella mattinata di domenica; le piogge continueranno per l’intera giornata.

Messina

Tempo stabile atteso per sabato con sole prevalente al mattino e al pomeriggio; sereno o poco nuvoloso in serata. Attese piogge diffuse e continuative, più intense nelle ore pomeridiane per la giornata di domenica. Le precipitazioni dureranno anche fino alle ore notturne.

Agrigento

Atteso tempo stabile per la giornata di sabato con cieli sereni o poco nuvolosi. Peggioramento a partire dalle ore serali con piogge in intensificazione entro la nottata. Domenica sarà una giornata all’insegna del maltempo con deboli piogge che dureranno per l’intero arco della giornata.

Caltanissetta

Sabato all’insegna del tempo stabile con cieli soleggiati o poco nuvolosi; attese deboli piogge a partire dalle ore notturne. Piogge deboli a partire dalla mattinata della domenica; precipitazioni anche intense al pomeriggio e rovesci moderati in serata ed in nottata.

Tempo in progressivo peggioramento al Nord Italia, con nuvolosità in aumento già

dal mattino e i primi fenomeni a partire dal pomeriggio. Attese piogge e rovesci

soprattutto sui settori centro occidentali, con neve sulle Alpi oltre 1700-1800

metri, più asciutto altrove.

Giornata generalmente stabile sulle regioni centrali con addensamenti anche

compatti alternati a locali schiarite sia sul versante Tirrenico che su quello

Adriatico. Possibili precipitazioni si stampo pomeridiano sulle zone interne in

estensione verso il Tirreno in serata e in nottata.

Condizioni all’insegna del maltempo soprattutto sulla Sardegna e sulla Sicilia

occidentale a partire dalla serata con rovesci e temporali intensi, più stabile

sulle regioni Peninsulari con cieli irregolarmente nuvolosi per tutto l’arco

della giornata.

Temperature in generale diminuzione sia nei valori massimi che in quelli minimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano