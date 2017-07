La XVII edizione del Festival del cinema di Marzamemi sarà anche laboratorio culturale per gli appassionati di cinema. Due i corsi organizzati durante la settimana del Cinema di Frontiera, dal 24 al 30 luglio, nei locali di via Nuova sede del cinecircolo.

Un laboratorio sulle professioni dell’audiovisivo e uno di film making organizzato da Comevoi e Cinema di Frontiera e sostenuto dalla Siae. La didattica è coordinata da Fabio Mollo in collaborazione con Nello Correale.

Parteciperanno 14 studenti laureandi

Il corso sui mestieri del cinema ospiterà 14 studenti laureandi da tutta Italia che per una settimana analizzeranno gli aspetti che riguardano la produzione, lo sviluppo progetti, la comunicazione, la distribuzione, la ricerca fondi e i rapporti con le film commissions. Anche qui le docenze saranno affidate a professionisti del settore provenienti da Mibact, Rai Cinema, Sky e altre grandi realtà dell’audiovisivo italiano.

Mentre per il laboratorio di “film making” 10 under 35 scelti da tutta Italia che verranno a Catania e in 2 settimane scriveranno, gireranno e monteranno un corto di circa 10 min, tutto gratuitamente e seguiti da professionisti del settore, che quest’anno saranno Sebastiano Riso per la regia, Josella Porto per la sceneggiatura, Irma vecchio per la fotografia e Edorado Morabito per il montaggio.

La sezione cortometraggi

Per la sezione cortometraggi, che si svolgerà nel cortile del palazzo di VIlladorata, la Filmoteca Laboratorio 451 a cura di Andrea Di Falco e in collaborazione con Chiara Pitti, Elisa Ragusa, Francesco Savarino, ha ufficializzato i corti fuori concorso selezionati per la XVII edizione.

Di seguito l’elenco intero del “ConCorto” comprensivo dei cortometraggi in concorso e quelli fuori concorso.

Martedì 25 luglio 2017, 21.30

Cortometraggi Fuori Concorso

MAI di Marta Gonzalez

Spagna 2017, 7’

COLAPESCE di Vladimir Di Prima

Italia 2017, 15’

ConCorto, Concorso dei Cortometraggi

LA FUITINA di Andrea Simonetti

Italia 2016, 20’

FANTASIA di Teemu Nikki

Finlandia 2016, 9’

LA VIAGGIATRICE di Davide Vigore

Italia 2016, 15’

RULES di Yassen Denadiev

Bulgaria 2017, 20’

Mercoledì 26 luglio 2017, 21.30

Cortometraggi Fuori Concorso

MATTIA SA VOLARE di Alessandro Porzio

Italia 2016, 16′

ConCorto, Concorso dei Cortometraggi

L’ALTRO FIGLIO di Dario Lanfranca

Italia, Francia 2016, 12’

NO SMOKING di Michelangelo Di Pierro

Italia 2017, 20’

EVENT HORIZON di Joséfa Celestin

Francia, Scozia 2016, 11’

SALIFORNIA di Andrea Beluto

Italia 2016, 17’

Giovedì 27 luglio 2017, 21.30

Cortometraggi Fuori Concorso

TERRA SEM MALES di Enrico Masi

Italia 2016, 17′

ConCorto, Concorso dei Cortometraggi

MOBY DICK di Nicola Sorcinelli

Italia 2017, 14’

LA BARBA di Alfredo Mazzara

Italia 2017, 14’

VASA VASA di Alessia Scarso

Italia 2017, 12’

MARY MOTHER di Sadam Wahidi

Afghanistan 2016, 19’

Venerdì 28 luglio 2017, 21.30

Cortometraggi Fuori Concorso

MARELONGU di Francesco Giordano

Italia 2017, 14′

ConCorto, Concorso dei Cortometraggi

A FRAGMENT OF A LIFE IN FOUR SCENES di David Aronowitsch

Svezia 2016, 17′

RATZINGER VUOLE TORNARE di Valerio Vestoso

Italia 2016, 9’

A CASA MIA di Mario Piredda

Italia 2016, 19’

MALTESE FIGHTER di Arev Manoukian

Malta 2016, 19

Sabato 29 luglio 2017, 21.30

Cortometraggi Fuori Concorso

CHIARA ZYZ di Gaetano Di Lorenzo

Italia 2016, 15’

ConCorto, Concorso dei Cortometraggi

NON TOCCATE QUESTA CASA di Americo Melchionda

Italia 2017, 18

A GIRL LIKE YOU di Massimo Loi e Gianluca Mangisciutti

Italia 2016, 15’

IL GIORNO DEL MURO di Daniele Greco

Italia 2017, 13’

LA NOCHE DE PAZ di Alma Mar Izquierdo

Spagna 2017, 13’