Alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, di Giuseppe Cannistrà, sindaco di Monforte San Giorgio e del commissario straordinario Filippo Romano, venerdi 14 aprile è stato inaugurato e riaperto al traffico il ponte di c.da Cancellieri sulla s.p. 60.

La ricostruzione del ponte, indispensabile per raggiungere l’abitato di Monforte è stata una priorità per la Città Metropolitana di Messina, che ha affrontato tutta la parte progettuale, così come la direzione dei lavori, le indagini geognostiche ed il collaudo statico, effettuato il 12 aprile, avvalendosi di professionalità interne con il coordinamento dell’ing. Anna Chiofalo

Dal punto di vista tecnico, la struttura principale del ponte è costituita da n. 3 impalcati a struttura mista acciaio – calcestruzzo con un graticcio di profilati metallici con lunghezza variabile ( 19,00 m. a valle, 31,00 m. al centro e 13,00 m. a monte) e carreggiata di m. 8,50 con n. 2 corsie larghe m. 3,25 e due banchine laterali di un metro, oltre i due marciapiedi laterali.

Il costo complessivo della ricostruzione è stato di € 1.303.199,97, di cui € 1.187.306,07 provenienti da finanziamento regionale con risorse POFERS 2007/2013 Obiettivo Operativo 1.1.4, completate da un cofinanziamento di € 115.893,90 a carico della Città Metropolitana di Messina.