MESSINA – La Città Metropolitana di Messina ha approvato i progetti esecutivi relativi agli interventi per il mantenimento in efficienza degli impianti antincendio negli edifici scolastici di propria competenza.

Complessivamente si tratta di un importo di 145mila euro suddivisi in due zone territoriali: per il versante tirrenico, da Spadafora a Mistretta, la somma stanziata è di 90mila euro mentre per Messina e la zona jonica sono stati riservati 55mila euro.

I progetti sono stati redatti sulla base delle condizioni degli impianti e prevedono la manutenzione periodica oltre ad una verifica straordinaria per garantire la perfetta funzionalità e per l’adeguamento alle norme vigenti.

Gli interventi avranno cadenza quadrimestrale e saranno effettuati da personale qualificato che provvederà al controllo e all’eventuale revisione e collaudo.

L’attività di manutenzione periodica per ciascun impianto si articolerà nella verifica dello stato della batteria, delle cassette idriche, della tenuta della pressione del circuito idrico e di quella manometrica, dei galleggianti, dei pressostati, nei controlli delle valvole, delle linee idriche, dell’avviamento manuale della motopompa e del livello di gasolio nel serbatoio.

Gli eventuali interventi straordinari saranno regolamentati di volta in volta.