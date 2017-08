La Polizia Municipale ha sequestrato 97 paia di scarpe contraffazione di note marche sportive che sono state rinvenute a Sferracavallo all’interno di un’autovettura rubata.

Gli agenti del nucleo controllo attività commerciali su area pubblica in servizio nella borgata marinara per il controllo del territorio mirato al contrasto all’abusivismo e alla contraffazione, hanno rinvenuto, in Via Torretta, una Fiat Marea incustodita e posteggiata in maniera da intralciare il traffico.

Gli accertamenti

Dagli accertamenti è emerso che il proprietario aveva denunciato il furto il 15 agosto e dall’ispezione dell’abitacolo, sotto i tappetini dei sedili posteriori sono state rinvenute 97 paia di scarpe contraffatte riportanti i loghi Nike, Harmont & Blaine, Lacoste Adidas e Converse.

Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario che sconosceva il contenuto ritrovato all’interno del mezzo, le scarpe contraffatte e di provenienza furtiva sono state sequestrate e si è proceduto con la denuncia all’autorità giudiziaria a carico di ignoti.

Le indagini proseguiranno con i contatti con le ditte produttrici, per l’opportuna azione di contrasto alla contraffazione della merce, un fenomeno costantemente tenuto sotto controllo.-