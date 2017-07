Sequestrati 500 capi di merce contraffatta e denunciate nove persone a Messina durante il concerto di Tiziano Ferro.

E’ questo il bilancio dell’azione della Guardia di Finanza, che lo scorso 8 luglio, presso lo stadio San Filippo di Messina, ha eseguito un piano anticontraffazione. I controlli dei finanzieri sono stati eseguiti prima dell’inizio del concerto, nella zona circostante lo stadio.

500 capi sequestrati, denunciati nove campani

Sono di origine campana e hanno tra i 35 e i 50 anni le nove persone denunciate dalla Guardia di Finanza per vendita di merce contraffatta. La merce contraffatta, tra cui sciarpe, fascette e bracciali, riportava in maniera illegale il logo di Tiziano Ferro.

Altri 8 persone sono state sanzionate, per oltre 12 mila euro, per la vendita non autorizzata di accessori di vario tipo, e cinque commercianti per il mancato rilascio dello scontrino fiscale.