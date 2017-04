Domani mattina, martedì 4 aprile alle 10, nell’aula magna del Monastero dei Benedettini (dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania), sarà presentato il documentario “Il mercato della mia città” girato a Catania dal regista Francesco Di Tommaso.

Le riprese sono state realizzate in un’unica giornata, il 19 settembre 2015, dalle tre del mattino fino a che la piazza non fosse di nuovo vuota. «Un mercato come la “fiera” di Catania – scrive Di Tommaso – malgrado tutte le contraddizioni che lo caratterizzano è espressione di volontà, di non resa. Un organismo formato da una quantità di individui liberi, non facenti parte di nessun ente associativo, coscientemente organizzati in uno spazio che sembra la terra di nessuno anche se è al centro di una delle capitali del Mediterraneo. Totalmente in balia di regole non scritte, dure, neanche tanto sottintese da una parte, e regole scritte e non rispettate dall’altra. Eppure, ogni giorno lo spettacolo va in scena».

All’incontro con il regista e con gli studenti interverranno i docenti del Disum Alessandro Lutri (Antropologia) e Alessandro De Filippo (Storia e critica del cinema), chiamati ad analizzare il documentario dalla prospettiva antropologica e da quella incentrata sul linguaggio audiovisivo.

Foto di Paolo Patrizi